Как стало известно, большой патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет ровно через неделю – в четверг, 13 марта, рассказывает 24 Канал. Это первое значительное обновление игры после ее релиза.

Версия 1.2 будет содержать более 1 000 улучшений. По словам PR-менеджера Warhorse Тобиаса Штольца-Цвиллинга, перечень изменений занимает 34 печатные страницы.

Среди главных нововведений в Kingdom Come: Deliverance 2 – реализация обещанной возможности менять внешность героя в парикмахерской. На недавнем стриме разработчики продемонстрировали выбор причесок для главного персонажа.

Кроме того, еще ранее рассказали, что звездное небо в игре очень детализированное не просто так, ведь это можно будет использовать при прохождении игре на хардкорном уровне сложности, который станет доступным позже.

Также в игре появится поддержка модов. Игроки смогут изменять и расширять свое средневековое путешествие, а также создавать новые приключения. Загрузка и установка модификаций будет доступна через Steam Workshop.

В долгосрочной перспективе Warhorse планирует добавить в Kingdom Come: Deliverance 2 уже упомянутый выше хардкорный режим (который сейчас проходит закрытое тестирование) и гонки на лошадях через будущие обновления.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, PS5 Xbox Series X и S, а до конца весны появится и в GOG. Игра получила восторженные отзывы критиков и достигла отметки в 2 миллиона проданных копий менее чем за две недели после релиза.