Як стало відомо, великий патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2 вийде рівно за тиждень – у четвер, 13 березня, розповідає 24 Канал. Це перше значне оновлення гри після її релізу.

Версія 1.2 міститиме понад 1 000 покращень. За словами PR-менеджера Warhorse Тобіаса Штольца-Цвіллінга, перелік змін займає 34 друковані сторінки.

Серед головних нововведень – реалізація обіцяної можливості змінювати зовнішність героя в перукарні. На нещодавньому стрімі розробники продемонстрували вибір зачісок для головного персонажа. Крім того, ще раніше розповіли, що зоряне небо в грі дуже деталізоване не просто так, адже це можна буде використовувати при проходженні грі на хардкорному рівні складності, який стане доступним пізніше.

Також у грі з’явиться підтримка модів. Гравці зможуть змінювати та розширювати свою середньовічну подорож, а також створювати нові пригоди. Завантаження і встановлення модифікацій буде доступне через Steam Workshop.

У довгостроковій перспективі Warhorse планує додати в Kingdom Come: Deliverance 2 вже згаданий вище хардкорний режим (який наразі проходить закрите тестування) і перегони на конях через майбутні оновлення.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийшла 4 лютого на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X і S, а до кінця весни з’явиться й у GOG. Гра отримала схвальні відгуки критиків і досягла позначки в 2 мільйони проданих копій менш ніж за два тижні після релізу.