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У своїй заяві Phantom Overlay нічого не говорить про причини такого "негайного" рішення. Розробники лише сказали, що це "не шахрайство з виведенням коштів", маючи на увазі, що його метою не було оголосити про фейковий продукт, зібрати передоплату й просто зникнути з грошима. Щоб це довести, вони пообіцяли, що всі, хто купив 30-денні ключі доступу зможуть користуватися купленою послугою протягом усього цього періоду плюс ще два дні. Кожен, хто купив вічні ключі доступу, отримають грошову компенсацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Важливим моментом у цій історії є те, що багато інших постачальників чит-кодів використовують системи Phantom Overlay, тому це раптове закриття може мати ширший вплив на читерство в Call of Duty. Зараз важко сказати, наскільки великими будуть наслідки.

Не всі повірили в це закриття. Деякі користувачі впевнені, що це все ширма:

Вони просто роблять ребрендинг. У них один і той самий провайдер під кількома іменами/брендами. Читери не зупиняться,

– написав один з користувачів на X.

Нещодавно Activision визнала, що її зусилля по боротьбі з читами в Call of Duty: Black Ops 6 "не влучили в ціль". Під час запуску першого сезону вона обіцяла виганяти шахраїв з гри протягом однієї години після того, як вони потраплять у свій перший матч, але зазнала невдачі.

Проте компанія запевнила гравців, що тепер регулярно банить читерів завдяки підвищеній "швидкості" кількох систем Ricochet Anti-Cheat, на додачу до понад 19 000 акаунтів, які вона нещодавно видалила.

Читерство є величезною проблемою в світі багатокористувацьких ігор. Вони руйнують увесь сенс змагання. Дійшло до того, що минулого місяця Activision навіть дозволила гравцям, які мають рейтинг на консолі, вимкнути перехресну гру з гравцями на ПК (чити працюють лише там).