Детальніше про модифікацію

Остання версія мода DreamPunk робить Cyberpunk 2077 схожим на гру наступного покоління. Розробники впровадили нові функції та покращення порівняно з попередньою версією. Зокрема, додано динамічний контраст та реалістичне освітлення хмар, покращено погодні умови, щоб вони виглядали максимально реалістично, перероблено основний LUT для забезпечення вищого динамічного діапазону та більш реалістичного сонячного світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на NextGen Dreams.

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У новій версії мода також впроваджено деякі зміни конфігурації графіки для кращої сумісності з NVIDIA DLSS 4 та можливостями нещодавно випущеної серії відеокарт RTX 5000.

Кінцеві результати неймовірні. Їх можна побачити у відео з роздільною здатністю 8K, яке було опубліковане на YouTube-каналі NextGen Dreams.

Як виглядає Cyberpunk 2077 з оновленим модом DreamPunk: відео

Cyberpunk 2077 стала однією з перших ігор, яка отримала підтримку вищезгаданого NVIDIA DLSS 4. Нова версія апскейлера, реліз якої збігся із запуском графічного процесора RTX 5090 наприкінці січня, пропонує безліч поліпшень у порівнянні з попередньою версією, включаючи нову модель Transformer, яка забезпечує значне поліпшення якості зображення. DLSS 4 також постачається з ексклюзивною для серії RTX 5000 функцією, Multi Frame Generation, яка забезпечує значне покращення продуктивності підтримуваних ігор.

На жаль, мод не є безплатним. Його автори пропонують підписатися на їхній акаунт на Patreon, щоб отримати доступ до нового DreamPunk та інших покращень для Cyberpunk 2077. При цьому є два варіанти: тарифний план за 7 доларів, який дає доступ до стабільної версії мода, а також за 12 доларів, який дозволить отримувати ранні версії оновлень у майбутньому.