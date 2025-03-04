Пробачають майже все

Очікується, що масова амністія буде запущена у квітні 2025 року. Користувачі зможуть повернутися до своїх акаунтів та ігор, коли вийде нове оновлення. Єдиний виняток: усі, хто шахраював на професійних турнірах, за які передбачалася грошова винагорода, більше не зможуть брати участь у змагальних заходах. Однак їм буде дозволено повернутися до звичайних матчів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Epic Games.

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Ось якими тепер будуть правила:

Шахраї, які вперше порушили правила, отримають річний бан, після чого їм буде надано другий шанс повернутися до гри. Однак, якщо вони знову будуть вдаватися до читів, до них буде застосовано довічний бан.

Гравці, які зараз є заблокованими, але перебувають у бані менше року, судячи з усього, не будуть розблоковані – лише ті, для кого вже минув рік. Їм дозволять повернутися лише тоді, коли спливе термін.

Гравці, які використовували чити на турнірах отримуватимуть річний бан на звичайний матчмейкінг і негайну довічну заборону на участь у турнірах. Також може бути застосована втрата виграшів минулих турнірів. Друге порушення, пов'язане з використанням читів, призведе до довічного бану також для звичайних матчів.

Гравці, які продавали чити або порушували інші правила, отримують довічний бан, тут нічого не змінюється.

Нова політика Fortnite також вводить нові вимоги до комп'ютера для участі в турнірах. Наприклад, учасники повинні мати рівень акаунта 350 або вище, а також увімкнути на своєму комп'ютері TPM-модуль безпеки (який зараз також вимагає Windows 11) та здійснити безпечне завантаження під час гри.