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Последняя версия мода DreamPunk делает Cyberpunk 2077 похожим на игру следующего поколения. Разработчики внедрили новые функции и улучшения по сравнению с предыдущей версией. В частности, добавлен динамический контраст и реалистичное освещение облаков, улучшено погодные условия, чтобы они выглядели максимально реалистично, переработан основной LUT для обеспечения высокого динамического диапазона и более реалистичного солнечного света, сообщает 24 Канал со ссылкой на NextGen Dreams.

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В новой версии мода также внедрены некоторые изменения конфигурации графики для лучшей совместимости с NVIDIA DLSS 4 и возможностями недавно выпущенной серии видеокарт RTX 5000.

Конечные результаты невероятны. Их можно увидеть в видео с разрешением 8K, которое было опубликовано на YouTube-канале NextGen Dreams.

Как выглядит Cyberpunk 2077 с обновленным модом DreamPunk: видео

Cyberpunk 2077 стала одной из первых игр, которая получила поддержку вышеупомянутого NVIDIA DLSS 4. Новая версия апскейлера, релиз которой совпал с запуском графического процессора RTX 5090 в конце января, предлагает множество улучшений по сравнению с предыдущей версией, включая новую модель Transformer, которая обеспечивает значительное улучшение качества изображения. DLSS 4 также поставляется с эксклюзивной для серии RTX 5000 функцией, Multi Frame Generation, которая обеспечивает значительное улучшение производительности поддерживаемых игр.

К сожалению, мод не является бесплатным. Его авторы предлагают подписаться на их аккаунт на Patreon, чтобы получить доступ к новому DreamPunk и другим улучшениям для Cyberpunk 2077. При этом есть два варианта: тарифный план за 7 долларов, который дает доступ к стабильной версии мода, а также за 12 долларов, который позволит получать ранние версии обновлений в будущем.