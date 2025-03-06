Детали

В своем заявлении Phantom Overlay ничего не говорит о причинах такого "немедленного" решения. Разработчики лишь сказали, что это "не мошенничество с выводом средств", подразумевая, что его целью не было объявить о фейковом продукте, собрать предоплату и просто исчезнуть с деньгами. Чтобы это доказать, они пообещали, что все, кто купил 30-дневные ключи доступа смогут пользоваться купленной услугой на протяжении всего этого периода плюс еще два дня. Каждый, кто купил вечные ключи доступа, получат денежную компенсацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Важным моментом в этой истории является то, что многие другие поставщики чит-кодов используют системы Phantom Overlay, поэтому это внезапное закрытие может иметь более широкое влияние на читерство в Call of Duty. Сейчас трудно сказать, насколько большими будут последствия.

Не все поверили в это закрытие. Некоторые пользователи уверены, что это все ширма:

Они просто делают ребрендинг. У них один и тот же провайдер под несколькими именами/брендами. Читеры не остановятся,

– написал один из пользователей на X.

Недавно Activision признала, что ее усилия по борьбе с читами в Call of Duty: Black Ops 6 "не попали в цель". Во время запуска первого сезона она обещала выгонять мошенников из игры в течение одного часа после того, как они попадут в свой первый матч, но потерпела неудачу.

Однако компания заверила игроков, что теперь регулярно банит читеров благодаря повышенной "скорости" нескольких систем Ricochet Anti-Cheat, в дополнение к более 19 000 аккаунтов, которые она недавно удалила.

Читерство является огромной проблемой в мире многопользовательских игр. Они разрушают весь смысл соревнования. Дошло до того, что в прошлом месяце Activision даже позволила игрокам, которые имеют рейтинг на консоли, выключить перекрестную игру с игроками на ПК (читы работают только там).