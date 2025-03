Один з творців культової франшизи та співпрезидент Naughty Dog порушив мовчання щодо потенційної третьої гри в серії, але те, що він сказав, навряд втішить фанатів, інформує 24 Канал з посиланням на Variety.

Історія Еллі закінчена?

З моменту релізу оригіналу ще в часи PS3 у 2013 році, The Last of Us завоювала любов мільйонів геймерів та вийшла далеко поза межі індустрії завдяки успішному телесеріалу, ставши однією з найбільших ігрових франшиз PlayStation.

Поки фанати готуються до прем'єри другого сезону, один з "батьків-розробників" проєкту дав інтерв'ю виданню Variety, де обмовився щодо майбутнього відомого всесвіту.

Дракманн заявив, що телешоу The Last of Us цілком може стати крапкою в історії франшизи.

Я думаю, єдине, що я б сказав, це не робити ставку на те, що Last of Us буде більше. Це може бути все,

– сказав Ніл.

Це не обов'язково стане істиною, оскільки раніше Дракманн повідомляв, що має ідеї для продовження історії, але, здається, на цю мить про його створення навіть не йдеться.

Враховуючи суперечливу кінцівку The Last of Us: Part 2 чимало геймерів все ж хотіли б побачити якийсь більш розлогий фінал для Еллі та Еббі. Чи станеться це колись, схоже, не знає навіть сам Ніл Дракманн.