Сиквел першого сезону було підтверджено ще до його завершення понад два роки тому, а раніше очікувалося, що він дебютує у квітні 2024 року, нагадує 24 Канал.

Як стало відомо, прем’єра другого сезону The Last of Us відбудеться 13 квітня на платформі HBO Max. Новий сезон складатиметься всього із семи епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні.

Цікаво, що старт другого сезону серіалу відбудеться менш ніж через два тижні після виходу ремастера The Last of Us Part II на ПК. Під час The Game Awards 2024 було оголошено, що покращене видання гри вийде у Steam та Epic Games Store вже 3 квітня.

Події нового сезону розгортатимуться через п’ять років після фіналу першого сезону. Джоел та Еллі будуть змушені знову зіштовхнутися зі своїм спільним минулим, що приведе їх до нового конфлікту. Разом з оголошенням дати виходу HBO опублікував офіційні постери головних героїв: Педро Паскаль у ролі Джоела, Белла Рамзі в образі Еллі та Кейтлін Девер у ролі Еббі.

Варто також нагадати, що другий сезон The Last of Us не буде повною екранізацією гри The Last of Us Part II. Історія Джоела, Еллі та Еббі буде розтягнута на два або більше сезонів.