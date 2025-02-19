За інформацією відомого інсайдера Тома Хендерсона, розробники Assassin's Creed Shadows запевняють, що гра вийде за графіком, повідомляє 24 Канал. Декілька співробітників Ubisoft, які працюють над проєктом, заявили, що впевнені у березневому релізі.

Читайте на сайті Дизайнер квестів The Witcher 3 каже, що є речі, які він ненавидить у грі

Один із джерел зазначив, що гра вже "фактично готова". Це, звісно, не виключає можливих змін, однак Ubisoft навіть визначила дату зняття ембарго на огляди – перші рецензії Assassin's Creed Shadows мають з’явитися 18 березня.

Попередні замовлення на рівні Assassin’s Creed Odyssey

Хендерсон також поділився інформацією про кількість передзамовлень гри. За даними Ubisoft, цей показник відповідає рівню Assassin's Creed Odyssey – другої гри серії за популярністю попередніх замовлень.

Станом на зараз Assassin's Creed Shadows попередньо замовили близько 300 тисяч осіб, тоді як Odyssey у день релізу мала 400-450 тисяч замовлень. Якщо темпи продажів збережуться, за перший місяць після виходу гра розійдеться накладом у 3,5 мільйона копій.

Дивіться також Колишній розробник Rockstar розкрив невідомий раніше факт про GTA 3

Платформи та вартість

Assassin's Creed Shadows вийде для PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X та S. Вартість гри складе 70 доларів. Гравці, які оформлять передзамовлення, отримають сюжетне доповнення Claws of Awaji.