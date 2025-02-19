Щось не так

Ми всі обожнюємо третього "Відьмака", і мало хто не вважає його однією з кращих ігор в історії. Але одна справа зануритись у неї як гравець, а зовсім інша – особисто працювати над нею кілька років. Зрозуміло, що в такому випадку все сприймається геть інакше. Матеуш Томашкевич каже, що є речі, які він так сильно ненавидить у проєкті, що готовий "повернутися назад у часі та змінити їх", повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Я ненавиджу те, як ми зробили [деякі речі] у "Відьмаку 3". Я дійсно ненавиджу те, як ми це зробили, і я б із задоволенням помандрував у часі й виправив це,

– каже Томашкевич.

На жаль, він не став вдаватись у конкретику й не назвав приклади таких речей та рішень. Розробник додає, що команда "просто взяла це в наступні проєкти і просто вчилася на цьому". Тож можна припустити, що в майбутній Blood of Dawnwalker подібних помилок не допустять.

Очевидно, що це було щось глобальне й важке для виправлення, що не можна було усунути в двох великих доповненнях та численних малих патчах.

Що ми знаємо про Матеуша Томашкевича та його новий проєкт

Томашкевич покинув CD Projekt Red у 2021 році після 12 років роботи у студії, де він також був співрежисером Cyberpunk 2077. Зараз він очолює Rebel Wolves разом зі своїм братом і ще одним колишнім розробником CDPR Конрадом Томашкевичем.

Дебютний проєкт студії під назвою Blood of Dawnwalker – це рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається в похмурому фентезійному світі, спустошеному чумою. Тут бродять кровожерливі вампіри, а час грає важливу роль, оскільки гравець буде обмежений певними рамками, відведеними на виконання головної місії. Головний герой, Коен, перетворюється на гібрид людини й вампіра на ім'я Світанок, що дозволяє йому переміщатися як вдень, так і вночі за допомогою вампірських здібностей.

Blood of Dawnwalker ще не має дати виходу, але вже цього літа відбудеться демонстрація геймплею.

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