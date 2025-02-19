Что-то не так

Мы все обожаем третьего "Ведьмака", и мало кто не считает его одной из лучших игр в истории. Но одно дело погрузиться в нее как игрок, а совсем другое – лично работать над ней несколько лет. Понятно, что в таком случае все воспринимается совершенно иначе. Матеуш Томашкевич говорит, что есть вещи, которые он так сильно ненавидит в проекте, что готов "вернуться назад во времени и изменить их", сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также "Я терял рассудок и сон": разработчик The Witcher 3 рассказал о своем самом сложном квесте в игре

Я ненавижу то, как мы сделали [некоторые вещи] в "Ведьмаке 3". Я действительно ненавижу то, как мы это сделали, и я бы с удовольствием попутешествовал во времени и исправил это,

– говорит Томашкевич.

К сожалению, он не стал вдаваться в конкретику и не назвал примеры таких вещей и решений. Разработчик добавляет, что команда "просто взяла это в следующие проекты и просто училась на этом". Поэтому можно предположить, что в будущей Blood of Dawnwalker подобных ошибок не допустят.

Очевидно, что это было что-то глобальное и трудное для исправления, что нельзя было устранить в двух больших дополнениях и многочисленных малых патчах.

Что мы знаем о Матеуше Томашкевиче и его новом проекте

Томашкевич покинул CD Projekt Red в 2021 году после 12 лет работы в студии, где он также был сорежиссером Cyberpunk 2077. Сейчас он возглавляет Rebel Wolves вместе со своим братом и еще одним бывшим разработчиком CDPR Конрадом Томашкевичем.

Дебютный проект студии под названием Blood of Dawnwalker – это ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, опустошенном чумой. Здесь бродят кровожадные вампиры, а время играет важную роль, поскольку игрок будет ограничен определенными рамками, отведенными на выполнение главной миссии. Главный герой, Коэн, превращается в гибрид человека и вампира по имени Рассвет, что позволяет ему перемещаться как днем, так и ночью с помощью вампирских способностей.

Blood of Dawnwalker еще не имеет даты выхода, но уже этим летом состоится демонстрация геймплея.

Смотрите трейлер The Blood of Dawnwalker: видео