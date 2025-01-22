Тяжелый квест

Саско — давний разработчик CD Projekt Red. Он был ведущим дизайнером квестов в The Witcher 3, а потому работал, вероятно, над большинством из них, если не вообще над всеми. Он часто комментирует проекты, в которых участвовал, и на этот раз коснулся одной из основных задач, но видел каждый игрок, который играл в кампанию третьего Ведьмака, сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Павела Саско.

Смотрите также Ubisoft обещает уникальные ощущения в Assassin's Creed Shadows

Это сообщение появилось в соцсети X в ответ на твит пользователя, который написал, что битва с Дикой охотой при Каэр Морхене – его "любимая миссия в основной истории".

Самый сложный квест, который я когда-либо разрабатывал и реализовывал. Особенно техническая часть надирала мне зад, столько нестандартных решений и ответвлений. Я терял рассудок и сон, когда пытался собрать все воедино. Рад, что вам понравилось,

– написал Саско.

Битва за Каэр Морхен происходит примерно после первой половины истории. Геральт и Цири прибывают в ведьмачье логово, где их ждут Йеннифер, Трис и Кейра Мец, а также другие ведьмаки. Герои готовятся к нападению Дикой охоты. Сначала вам нужно решить, что сделать: подремонтировать дыру в стене, сварить эликсиров или сделать ловушки. Тем временем чародейки ставят над замком магический барьер, чтобы помешать вторжению. Впоследствии Геральт с двумя другими ведьмаками отправляется в ближайшие леса, чтобы закрыть порталы, через которые прорываются войска Дикого гона.

Это очень долгая миссия, ведь в какой-то момент все старания главных героев оказываются напрасными: Дикая охота прорывается сквозь барьер и начинается битва на территории замка. В определенный момент вам даже нужно будет взять управление Цириллой, поскольку Геральт окажется замороженным.

Учитывая масштабы и огромную роль этой главы для всей истории, неудивительно, что разработчики вложили в нее все силы и время, жертвуя даже сном.