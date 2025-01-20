Как это будет

В последней на сегодня серии тизеров компания опубликовала несколько видеороликов, которые подробно раскрывают то, как мы будем изучать мир игры. Студия говорит, что хотела внести значительные изменения и предложить любознательным игрокам "уникальное ощущение открытия" во время путешествия по открытому миру Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ubisoft.

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Мы не хотели слишком сильно держать игрока за руку с помощью иконок и маркеров. Мы хотели создать открытый мир, где информация была бы ключевой и стала бы формой вознаграждения. Это имеет смысл в контексте игры за ниндзя и борьбы за информацию,

– говорит игровой директор, которого в заметке студии называют просто Чарльзом.

Вернулись классические точки синхронизации, доступны на вершинах сооружений, чтобы игроки могли обнаружить точки интереса, доступны поблизости. У Наоэ и Ясуке будут разные подходы для достижения этих мест. Локации также будут служить точками быстрого перемещения.

Точки синхронизации: видео

Поскольку спутник орла ассасина здесь недоступен, игрокам придется наблюдать за местностью своими силами с высоких точек, отмечая ценности, врагов и другие элементы на местности вручную.

Другим типом точек быстрого перемещения являются "kakurega". Эти мини-хранилища позволяют игрокам пополнять запасы еды и инструментов, получать доступ к тайникам, управлять союзниками и брать новые задания, так же, как и в основном тайнике дуэта.

В качестве дополнительной функции, Assassin's Creed Shadows также предлагает опцию Pathfinder, которая при необходимости прокладывает линию от игрока к цели:

В Японии много крутых гор, на которые невозможно подняться, что делает ландшафт одним из самых уникальных в серии. Иногда вам будет лучше идти по дорогам, чтобы переходить с места на место и избегать ложных сокращений, которые увеличивают время путешествия. Если вы заблудились, Pathfinder является очень хорошим дополнительным инструментом, который поможет вам ориентироваться в мире и повысит ваш комфорт,

– пишут разработчики.

Демонстрация функции Pathfinder: видео

Вместо того, чтобы бегать по всей карте, собирать ресурсы и находить цели, игрок может использовать скаутов. Эти союзники присоединяются к дуэту протагонистов во время кампании, и их можно использовать для сбора информации и ресурсов с карты мира.

Также вводятся некоторые не боевые действия для двух протагонистов, которые могут быть уникальными для Наоэ и Ясуке. Сюда войдут точки медитации для раскрытия предысторий, специальные упражнения по обучению маневров от NPC, соревнования по стрельбе из лука и даже сеансы рисования, чтобы запечатлеть диких животных региона.

Сеанс рисования в игре: видео

Assassin's Creed Тени выйдет 20 марта 2025 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, если компания снова не отложит игру.