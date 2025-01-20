Як це буде

В останній на сьогодні серії тизерів компанія опублікувала кілька відеороликів, які детально розкривають те, як ми будемо вивчати світ гри. Студія каже, що хотіла внести значні зміни й запропонувати допитливим гравцям "унікальне відчуття відкриття" під час мандрівки відкритим світом Японії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ubisoft.

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Ми не хотіли занадто сильно тримати гравця за руку за допомогою іконок і маркерів. Ми хотіли створити відкритий світ, де інформація була б ключовою і стала б формою винагороди. Це має сенс у контексті гри за ніндзя та боротьби за інформацію,

– каже ігровий директор, якого в дописі студії називають просто Чарльзом.

Повернулися класичні точки синхронізації, доступні на вершинах споруд, щоб гравці могли виявити точки інтересу, доступні поблизу. Наое та Ясуке матимуть різні підходи для досягнення цих місць. Локації також слугуватимуть точками швидкого переміщення.

Точки синхронізації: відео

Оскільки орел-супутник ассасина тут недоступний, гравцям доведеться спостерігати за місцевістю власними силами з високих точок, позначаючи цінності, ворогів та інші елементи на місцевості вручну.

Іншим типом точок швидкого переміщення є "kakurega". Ці мінісховища дозволяють гравцям поповнювати запаси їжі та інструментів, отримувати доступ до схованок, керувати союзниками та брати нові завдання, так само, як і в основній схованці дуету.

Як додаткова функція, Assassin's Creed Shadows також пропонує опцію Pathfinder, яка за потреби прокладає лінію від гравця до цілі:

У Японії багато крутих гір, на які неможливо піднятися, що робить ландшафт одним з найунікальніших у серії. Іноді вам буде краще йти дорогами, щоб переходити з місця на місце й уникати хибних скорочень, які збільшують час подорожі. Якщо ви заблукали, Pathfinder є дуже хорошим додатковим інструментом, який допоможе вам орієнтуватися у світі й підвищить ваш комфорт,

– пишуть розробники.

Демонстрація функції Pathfinder: відео

Замість того, щоб бігати по всій карті, збирати ресурси та знаходити цілі, гравець може використовувати скаутів. Ці союзники приєднуються до дуету протагоністів під час кампанії, і їх можна використовувати для збору інформації та ресурсів з мапи світу.

Також вводяться деякі не бойові дії для двох протагоністів, які можуть бути унікальними для Наое та Ясуке. Сюди увійдуть точки медитації для розкриття передісторій, спеціальні вправи з навчання маневрів від NPC, змагання зі стрільби з лука і навіть сеанси малювання, щоб відобразити диких тварин регіону.

Сеанс малювання в грі: відео

Assassin's Creed Тіні вийде 20 березня 2025 року на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5, якщо компанія знову не відкладе гру.