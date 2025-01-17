Второй отмененной игрой является безымянный проект от разработчика Day's Gone, студии Bend Studio. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер из Bloomberg, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Разработчики CD Projekt Red отреагировали на новую игру The Blood of Dawnwalker от бывших коллег

Детали

Несмотря на отмену, ни одна из студий не будет закрыта:

Bend и Bluepoint – это высокопрофессиональные команды, которые являются ценными членами семьи PlayStation Studios, и мы тесно сотрудничаем с каждой студией, чтобы определить, какими будут следующие проекты,

– говорится в заявлении пресс-секретаря Sony.

Известно, что обе игры должны были быть лайв-сервисами, то есть долговременными проектами с микротранзакциями, сезонами, постоянными обновлениями и дополнениями, событиями и тому подобное.

Пока непонятно, приведет ли это к сокращению рабочих мест, но компания говорит, что планирует "сделать все возможное, чтобы влияние на бизнес было минимальным".

Причина отказа от дальнейшей разработки неизвестна. Ранее Sony получила большое признание за Helldivers 2, в которую играют миллионы, но в то же время в прошлом году потерпела неудачу из-за шокирующего провала онлайн-шутера от первого лица Concord, что привело к закрытию студии-разработчика Firewalk Studios. Поэтому вполне возможно, что решение связано с этим печальным фактом.

С другой стороны, менее года назад, еще до провала Concord, PlayStation уволила 900 работников в таких студиях, как Insomniac Games, Naughty Dog и Guerrilla Games, а также отменила несколько неанонсированных проектов. Поэтому это может быть частью общего процесса сокращений и оптимизации бизнеса.

Пока ничего больше об отмененных играх не сообщается, но вполне вероятно, что мы узнаем больше в ближайшие недели.