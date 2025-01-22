Важкий квест

Саско — давній розробник CD Projekt Red. Він був провідним дизайнером квестів у The Witcher 3, а тому працював, імовірно, над більшістю з них, якщо не взагалі над усіма. Він часто коментує проєкти, в яких брав участь, і цього разу торкнувся одного з основних завдань, але бачив кожен гравець, який грав у кампанію третього Відьмака, повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Павела Саско.

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Цей допис з'явився в соцмережі X у відповідь на твіт користувача, який написав, що битва з Диким гоном при Каер Морхені – його "улюблена місія в основній історії".

Найскладніший квест, який я коли-небудь розробляв і реалізовував. Особливо технічна частина надирала мені зад, стільки нестандартних рішень і відгалужень. Я втрачав розум і сон, коли намагався зібрати все докупи. Радий, що вам сподобалось,

– написав Саско.

Битва за Каер Морхен відбувається приблизно після першої половини історії. Геральт і Цірі прибувають до відьмачого лігва, де на них чекають Йеннефер, Тріс і Кейра Мец, а також інші відьмаки. Герої готуються до нападу Дикого гону. Спочатку вам потрібно вирішити, що зробити: поремонтувати діру в стіні, зварити еліксирів чи зробити пастки. Тим часом чародійки ставлять над замком магічний бар'єр, щоб перешкодити вторгненню. Згодом Геральт із двома іншими відьмаками вирушає до найближчих лісів, щоб закрити портали, через які прориваються війська Дикого гону.

Це дуже довга місія, адже в якийсь момент усі старання головних героїв виявляються марними: Дикий гін проривається крізь бар'єр і починається битва на території замку. У певний момент вам навіть потрібно буде взяти керування Ціріллою, оскільки Геральт виявиться замороженим.

Враховуючи масштаби та величезну роль цієї глави для всієї історії, не дивно, що розробники вклали в неї всі сили й час, жертвуючи навіть сном.