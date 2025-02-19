По информации известного инсайдера Тома Хендерсона, разработчики Assassin's Creed Shadows уверяют, что игра выйдет по графику, сообщает 24 Канал. Несколько сотрудников Ubisoft, которые работают над проектом, заявили, что уверены в мартовском релизе.

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Один из источников отметил, что игра уже "фактически готова". Это, конечно, не исключает возможных изменений, однако Ubisoft даже определила дату снятия эмбарго на обзоры – первые рецензии Assassin's Creed Shadows должны появиться 18 марта.

Предварительные заказы на уровне Assassin's Creed Odyssey

Хендерсон также поделился информацией о количестве предзаказов игры. По данным Ubisoft, этот показатель соответствует уровню Assassin's Creed Odyssey – второй игры серии по популярности предзаказов.

По состоянию на сейчас Assassin's Creed Shadows предварительно заказали около 300 тысяч человек, тогда как Odyssey в день релиза имела 400-450 тысяч заказов. Если темпы продаж сохранятся, за первый месяц после выхода игра разойдется тиражом в 3,5 миллиона копий.

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Платформы и стоимость

Assassin's Creed Shadows выйдет для PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость игры составит 70 долларов. Игроки, которые оформят предзаказ, получат сюжетное дополнение Claws of Awaji.