За інформацією інсайдера AestheticGamer (відомого також як Dusk Golem), проєкт польської студії Bloober Team та Konami у розпалі, інформує 24 Канал. Офіційний анонс їхньої спільної роботи відбувся ще влітку цього року, хоча партнерство між компаніями було підтверджено раніше, у лютому.

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Інсайдер також поділився ймовірним графіком виходу нових ігор серії. За його припущеннями, реліз ремейка Silent Hill 1 може відбутися у 2027 році. Перед цим фанати можуть очікувати інші проєкти франшизи, зокрема Silent Hill f у 2025 році та Townfall у 2026 році. Хоча ці дати є орієнтовними, вони дають уявлення про плани Konami щодо відродження серії.

Bloober Team уже має досвід роботи з Silent Hill, адже студія відповідальна за ремейк другої частини гри, яка отримала схвальні відгуки серед геймерів. Представники компанії неодноразово висловлювали ентузіазм щодо співпраці з Konami та можливості переосмислити легендарні історії. Вони впевнені, що зможуть запропонувати гравцям щось особливе, зберігаючи дух оригінальних ігор.

Розробка ремейка – це не просто технічне оновлення графіки чи механік. Йдеться про переосмислення класики для сучасної аудиторії, адже Bloober Team відома своїм підходом до створення глибоких, емоційних історій у жанрі жахів. Фанати сподіваються, що студія збереже атмосферу оригіналу, додавши нові елементи, які відповідають сучасним стандартам ігрової індустрії.