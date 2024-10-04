Варто зазначити, що це близько до оцінки оригінальної версії для PS2, яка отримала 89% у 2001 році.

Дивіться також Сміливий мод перетворив Black Myth: Wukong на шутер від першої особи

Спочатку фанати були стурбовані тим, що послужний список Bloober Team з такими іграми, як Layers of Fear та The Medium, не буде відповідати Silent Hill, класиці психологічних жахів.

Однак критики високо оцінили ремейк за те, що він точно передає атмосферу оригіналу, водночас доповнивши її покращеною графікою, переробленим геймплеєм та новими кінцівками.

Особливо відзначили атмосферу привидів та звуковий супровід як сильні сторони.

Не обійшлося і без критики, зокрема надмірної кількості боїв, іноді нудних розділів та незначних технічних недоліків. Однак рецензенти загалом погоджуються з тим, що Bloober Team успішно переосмислила культову гру.

Реліз Silent Hill 2 відбудеться 8 жовтня на ПК (у Steam) та PlayStation 5, а ранній доступ отримають ті, хто придбає розширене видання на два дні раніше. З цієї нагоди Konami також представила новий трихвилинний трейлер, щоб ще більше підігріти ажіотаж навколо релізу.

Дивіться трейлер Silent Hill 2