По информации инсайдера AestheticGamer (известного также как Dusk Golem), проект польской студии Bloober Team и Konami в разгаре, информирует 24 Канал. Официальный анонс их совместной работы состоялся еще летом этого года, хотя партнерство между компаниями было подтверждено ранее, в феврале.

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Инсайдер также поделился вероятным графиком выхода новых игр серии. По его предположениям, релиз ремейка Silent Hill 1 может состояться в 2027 году. Перед этим фанаты могут ожидать другие проекты франшизы, в частности Silent Hill f в 2025 году и Townfall в 2026 году. Хотя эти даты являются ориентировочными, они дают представление о планах Konami по возрождению серии.

Bloober Team уже имеет опыт работы с Silent Hill, ведь студия ответственна за ремейк второй части игры, которая получила положительные отзывы среди геймеров. Представители компании неоднократно выражали энтузиазм относительно сотрудничества с Konami и возможности переосмыслить легендарные истории. Они уверены, что смогут предложить игрокам нечто особенное, сохраняя дух оригинальных игр.

Разработка ремейка – это не просто техническое обновление графики или механик. Речь идет о переосмыслении классики для современной аудитории, ведь Bloober Team известна своим подходом к созданию глубоких, эмоциональных историй в жанре ужасов. Фанаты надеются, что студия сохранит атмосферу оригинала, добавив новые элементы, которые соответствуют современным стандартам игровой индустрии.