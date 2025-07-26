Обновленная версия The Elder Scrolls IV: Oblivion, которая получила название Remastered, вышла 22 апреля этого года. Уже за первые три дня после релиза игра привлекла внимание 4 миллионов человек. А через три месяца после запуска общая аудитория превысила отметку в 9 миллионов игроков, информирует 24 Канал со ссылкой на публикацию Bethesda в BlueSky.

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Эта цифра учитывает не только тех, кто приобрел игру, но и подписчиков сервиса Game Pass, которые имели возможность попробовать ее без дополнительной платы.

Разработчики выразили благодарность всем, кто окунулся в мир Кватча, стал Великим Чемпионом или исследовал тайны под именем Серого Лиса. Они отметили, что каждый игрок стал частью их уникальной вселенной, наполненной приключениями и загадками.

Стоит добавить, что Oblivion наполнен рядом интересных гильдий, которые имеют разветвленные квесты и кучу разнообразных активностей.

Игра базируется на современном движке Unreal Engine 5, который отвечает за обновленную графику, тогда как оригинальный движок Gamebryo обеспечивает сохранение классической механики и логики. Поэтому в ремастере остались некоторые баги из оригинальной версии, в частности определенные недостатки, которые спидраннеры (игроки, пытающиеся пройти игру как можно быстрее) используют для своих рекордов.

Стоит ли играть в ремастер?

Кроме визуальных улучшений, ремастер включает все дополнения, выходившие для оригинальной игры, а также ряд изменений в геймплее. Например, добавлен быстрый бег и удобную систему стрельбы из лука, что делает игру более комфортной для современных игроков. Однако, несмотря на несколько обновлений, проблемы с производительностью, которые преследовали пользователей с первого дня, все еще остаются нерешенными.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered доступна на платформах PC (в Steam и Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass, что значительно расширяет ее аудиторию.