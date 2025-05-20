С момента неожиданного релиза ремастера Oblivion прошел почти месяц, и теперь появилась возможность оценить какие гильдии игры стали самыми популярными, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamerant.

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Новое поколение игроков не оценило Темное Братство?

Сделать это можно просмотрев статистику достижений игроков в магазине/приложении Xbox.

Дело в том, что для каждой организации есть собственная "ачивка" за вступление в ее ряды. Поэтому таким образом становится известно, что по популярности в игре гильдии расположились следующим образом:

Гильдия Магов (Mages Guild) – 21.54% Арена (Arena) – 19.18% Гильдия Бойцов (Fighters Guild) – 17.46% Темное Братство (Dark Brotherhood) – 13.44% Гильдия Воров (Thieves Guild) – 12.46%

Текущий рейтинг способен удивить фанатов оригинальной игры. В частности, впечатляет позиция Темного Братства, ведь это одна из самых любимых и наиболее обсуждаемых геймерами линий квестов среди всех частей "древних свитков".

Правда, этому может быть достаточно простое объяснение, ведь в некоторые гильдии, по сравнению с другими, гораздо легче "вступить" уже в начале игры. А вступление в другие требует больших усилий, хотя и не таких, как для создания огромного принципа домино прямо в игре.

Здесь пригодится статистика других достижений, которые указывают на завершение сюжетной линии той или иной организации.

Так можно узнать, что 11,21% игроков Oblivion Remastered завершили историю Арены, 4,16% выполнили квесты Темного Братства, 3,39% закончили все задания Гильдии Магов, 3,14% полностью прошли Гильдию Злодеев, а 2,51% пережили все испытания Гильдии Бойцов.