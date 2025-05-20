З моменту неочікуваного релізу ремастера Oblivion пройшов майже місяць, тож тепер з'явилася змога оцінити які гільдії гри стали найпопулярнішими, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamerant.

До теми Автор культового квесту готує ремастер – фанати в захваті

Нове покоління гравців не оцінило Темне Братство?

Зробити це можна переглянувши статистику досягнень гравців у магазині/додатку Xbox.

Річ у тому, що для кожної організації є власна "ачівка" за вступ в її лави. Тож таким чином стає відомо, що за популярністю в грі гільдії розташувалися наступним чином:

Гільдія Магів (Mages Guild) – 21.54% Арена (Arena) – 19.18% Гільдія Бійців (Fighters Guild) – 17.46% Темне Братство (Dark Brotherhood) – 13.44% Гільдія Крадіїв (Thieves Guild) – 12.46%

Поточний рейтинг здатний здивувати фанатів оригінальної гри. Зокрема, вражає позиція Темного Братства, адже це одна з улюблених та найбільш обговорюваних геймерами ліній квестів серед усіх частин "давніх сувоїв".

Щоправда, цьому може бути досить просте пояснення, адже в деякі гільдії, порівняно з іншими, набагато легше "вступити" вже на початку гри. А вступ в інші вимагає неабияких зусиль, хоч і не такий як для створення величезного принципу доміно прямо в грі.

Тут при нагоді стане статистика інших досягнень, які вказують на завершення сюжетної лінії тої чи іншої організації.

Так можна дізнатися, що 11,21% гравців Oblivion Remastered завершили історію Арени, 4,16% виконали квести Темного Братства, 3,39% закінчили всі завдання Гільдії Магів, 3,14% повністю пройшли Гільдію Злодіїв, а 2,51% пережили усі випробування Гільдії Бійців.