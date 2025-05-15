Серед усіх розваг доступних у ремастері культової RPG один геймер вигадав власну – створити якомога довший ланцюжок для демонстрації "принципу доміно", повідомляє 24 Канал.

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7 годин захопливого геймплею

У той час як геймери сперечаються щодо унікального коня в Oblivion Remastered, у нещодавньому дописі на Reddit фанат гри під ніком Muaxh03 поділився відео, в якому похвалився власним рідкісним "досягненням".

Коротке відео демонструє десятки книг, дбайливо розставлених одна за одною на вулицях Імперського Міста. В один момент гравець перекидає першу з них та із задоволенням спостерігає за ланцюговою реакцією.

Хоча ролик може виглядати елементарною забавкою на 5 хвилин, автор стверджує, що на його створення пішло цілих сім годин, адже для встановлення книг на місце не використовувалися жодні модифікації.

Кумедне відео – дивіться ролик

Someone stole my video and uploaded it, without credit or permission, blurred the video enough so my watermark wouldn't be visible. So please enjoy the video in higher quality and from the creator.
byu/Muaxh03 inElderScrolls

За словами Muaxh03 щоразу, коли він завантажував гру – щось в ланцюгу ламалося і довелося починати знову.

Після незліченних глюків та багів які ставали на заваді задуму, геймер навіть відключив рух NPC аби ніхто з них не міг випадково зруйнувати всі його старання.

Робота ентузіаста отримала неабияке визнання на платформі та зібрала понад 54 тисячі вподобань всього за 2 дні.