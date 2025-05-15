Серед усіх розваг доступних у ремастері культової RPG один геймер вигадав власну – створити якомога довший ланцюжок для демонстрації "принципу доміно", повідомляє 24 Канал.
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7 годин захопливого геймплею
У той час як геймери сперечаються щодо унікального коня в Oblivion Remastered, у нещодавньому дописі на Reddit фанат гри під ніком Muaxh03 поділився відео, в якому похвалився власним рідкісним "досягненням".
Коротке відео демонструє десятки книг, дбайливо розставлених одна за одною на вулицях Імперського Міста. В один момент гравець перекидає першу з них та із задоволенням спостерігає за ланцюговою реакцією.
Хоча ролик може виглядати елементарною забавкою на 5 хвилин, автор стверджує, що на його створення пішло цілих сім годин, адже для встановлення книг на місце не використовувалися жодні модифікації.
Кумедне відео – дивіться ролик
За словами Muaxh03 щоразу, коли він завантажував гру – щось в ланцюгу ламалося і довелося починати знову.
Після незліченних глюків та багів які ставали на заваді задуму, геймер навіть відключив рух NPC аби ніхто з них не міг випадково зруйнувати всі його старання.
Робота ентузіаста отримала неабияке визнання на платформі та зібрала понад 54 тисячі вподобань всього за 2 дні.