Ремастер легендарної RPG від Bethesda продовжує дивувати фанатів культового оригіналу не лише осучасненою графікою, повідомляє 24 Канал.

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Унікальний кінь-примара

Успіх хітової The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered повернув у Сіроділ давніх фанатів серії.

Так користувач Reddit під ніком TaricIsNotASupport стверджує, що провів у оригінальній грі "тисячі годин", але жодного разу не натикався на те, що виявив у ремастері.

Геймер показав на платформі таємничого примарного коня, якого він знайшов біля локації Frostcrag Spire.

Унікальний кінь в Oblivion Remastered – дивіться відео

Знахідка здивувала чимало фанатів Oblivion та спонукала їх спробувати відшукати будь-які ознаки існування цього скакуна в оригінальній грі, але пошуки завершилися невдачею.

Загадка навіть розділила геймерів на два табори, оскільки одні вважають, що це може бути якась великодка, а інші впевнені, що це лише баг – кінь з магічними обладунками, який чомусь "залагав".

Окрім того, дехто поспішив звинуватити TaricIsNotASupport в обмані, стверджуючи, що це скоріше за все просто якась модифікація.

Після звинувачень, геймер поділився ще одним відео з конем якого він назвав Spookmane та запевнив у своїй порядності, заявивши що грає на PS5, де немає підтримки модів.

Ще один ролик з конем – перегляньте відео

Попри це спільнота фанатів гри так і не змогла дійти згоди на рахунок того звідки ж взявся цей містичний скакун.