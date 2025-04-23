Оновлена версія культової RPG, яка вийшла під назвою The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, одразу після релізу очолила глобальний чарт продажів у Steam, інформує 24 Канал. І це попри майже повну вартість в 50 доларів і доступність у підписці Game Pass на старті.

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Крім того, вранці 23 квітня кількість одночасних гравців у ремастер на Steam досягла майже 182,3 тисячі – це другий найкращий показник серед усіх ігор серії на платформі.

Для порівняння, оригінальна версія The Elder Scrolls IV: Oblivion свого часу зібрала максимум 6,3 тисячі гравців одночасно, а рекорд серії досі належить The Elder Scrolls V: Skyrim – 287,4 тисячі користувачів.

На момент публікації ремастер вже зібрав понад 7,7 тисячі відгуків у Steam (8,3 тисячі з урахуванням покупок поза межами платформи), більшість із яких – "дуже позитивні". Загальний рейтинг гри становить 83%.



Успіхи The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered / Скриншот 24 Каналу

Гравці відзначають, що оновлена версія зберігає атмосферу та дух оригінальної гри, водночас хвалять покращену графіку.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вийшла 22 квітня для ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S, а також у сервісі Game Pass. Реліз працює на рушії Unreal Engine 5, тоді як за ігрову фізику та геймплей досі відповідає оригінальний Gamebryo.