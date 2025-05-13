Ремастер легендарной RPG от Bethesda продолжает удивлять фанатов культового оригинала не только осовремененной графикой, сообщает 24 Канал.

Интересно Пользователи ПК могут бесплатно получить сразу 3 игры в Steam и EGS

Уникальный конь-призрак

Успех хитовой The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вернул в Сиродил давних фанатов серии.

Так пользователь Reddit под ником TaricIsNotASupport утверждает, что провел в оригинальной игре "тысячи часов", но ни разу не натыкался на то, что обнаружил в ремастере.

Геймер показал на платформе таинственного призрачного коня, которую он нашел возле локации Frostcrag Spire.

Уникальный конь в Oblivion Remastered – смотрите видео

Находка удивила немало фанатов Oblivion и побудила их попытаться отыскать любые признаки существования этого скакуна в оригинальной игре, но поиски завершились неудачей.

Загадка даже разделила геймеров на два лагеря, поскольку одни считают, что это может быть какая-то пасхалка, а другие уверены, что это лишь баг – конь с магическими доспехами, который почему-то "залагал".

Кроме того, некоторые поспешили обвинить TaricIsNotASupport в обмане, утверждая, что это скорее всего просто какая-то модификация.

После обвинений, геймер поделился еще одним видео с конем которого он назвал Spookmane и заверил в своей порядочности, заявив что играет на PS5, где нет поддержки модов.

Еще один ролик с конем – просмотрите видео

Несмотря на это сообщество фанатов игры так и не смогло прийти к согласию насчет того откуда же взялся этот мистический скакун.