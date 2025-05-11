Что может быть лучше хорошей видеоигры? Хорошая видеоигра, которую ты получил бесплатно. Именно такой шанс имеют все пользователи ПК, информирует 24 Канал.

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2 игры в EGS

До 15 мая в магазине Epic Games Store можно добавить в свою библиотеку сразу две видеоигры: Deadtime Defenders и Touch Type Tale.

Первая – это лутер-шутер с элементами RPG, где вам придется защитить Землю от нашествия монстров из альтернативных измерений, которые пугают не хуже чем ксеноморфы в предстоящей Alien: Rogue Incursion Evolved Edition.

Трейлер игры Deadtime Defenders – смотрите видео

В свою очередь Touch Type Tale – RTS (стратегия в реальном времени), которая сочетает привычные для жанра механики с необходимостью печатать.

То есть все управление в проекте происходит методом ввода необходимых слов, что является довольно необычным и уникальным методом игры.

Трейлер проекта – посмотрите ролик

Бесплатная игра в Steam

На платформе от Valve можно получить игру Furi Demake – The Chain, которая будет бесплатной вплоть до до 23 июня.

Проект представляет собой небольшой 8-битный файтинг, который состоит из 1 битвы с мощным боссом, которая не станет легкой прогулкой.

Трейлер игры – смотрите ролик

Поэтому, не упустите шанс увеличить собственную игровую библиотеку.