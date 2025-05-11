Що може бути краще за гарну відеогру? Гарна відеогра, яку ти отримав безкоштовно. Саме такий шанс мають усі користувачі ПК, інформує 24 Канал.
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2 гри в EGS
До 15 травня у магазині Epic Games Store можна додати до своєї бібліотеки одразу дві відеогри: Deadtime Defenders та Touch Type Tale.
Перша – це лутер-шутер з елементами RPG, де вам доведеться захистити Землю від навали монстрів з альтернативних вимірів, які лякають не гірше ніж ксеноморфи в майбутній Alien: Rogue Incursion Evolved Edition.
Трейлер гри Deadtime Defenders – дивіться відео
Своєю чергою Touch Type Tale – RTS (стратегія в реальному часі), яка поєднує звичні для жанру механіки з необхідністю друкувати.
Себто все керування у проєкті відбувається методом введення необхідних слів, що є доволі незвичним та унікальним методом гри.
Трейлер проєкту – перегляньте ролик
Безплатна гра у Steam
На платформі від Valve можна отримати гру Furi Demake – The Chain, яка буде безкоштовною аж до 23 червня.
Проєкт являє собою невеличкий 8-бітний файтинг, який складається з 1 битви з потужним босом, яка не стане легкою прогулянкою.
Трейлер гри – дивіться ролик
Отож, не проґавте шанс збільшити власну ігрову бібліотеку.