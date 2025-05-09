Нова версія більше не потребуватиме використання VR-гарнітури для повного занурення. Анонс супроводжувався трейлером геймплея, інформує 24 Канал.

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Alien: Rogue Incursion Evolved Edition надійде у продаж 30 вересня 2025 року для PC (Steam) та PS5. Вартість стандартного видання складе 30 доларів, тоді як розширене видання з бонусними скінами та цифровим артбуком обійдеться в 40 доларів.

Гравцям доведеться взяти на себе роль колишньої морської піхотинки Зули Гендрікс, яка має проникнути на заражену дослідницьку станцію на невідомій планеті Пурдан, щоб викрити темні експерименти корпорації Weyland-Yutani.

Головній героїні доведеться виживати під натиском надзвичайно хитрих ксеноморфів. Розробники обіцяють дефіцит ресурсів, потужну зброю та автентичну атмосферу культового всесвіту Alien.

Ми раді випустити Evolved Edition на PC та PS5 цього року, щоб фанати Alien могли насолодитися пригодами Зули незалежно від їхньої платформи для гри,

– зазначили в Survios.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition є окремою грою з інтригуючою кінцівкою, що натякає на продовження. Проєкт позиціонується як перша з двох частин історії Зули Гендрікс.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition: дивіться трейлер