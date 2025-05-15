Среди всех развлечений доступных в ремастере культовой RPG один геймер придумал собственное – создать как можно более длинную цепочку для демонстрации "принципа домино", сообщает 24 Канал.

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7 часов увлекательного геймплея

В то время как геймеры спорят относительно уникального коня в Oblivion Remastered, в недавнем посте на Reddit фанат игры под ником Muaxh03 поделился видео, в котором похвастался собственным редким "достижением".

Короткое видео демонстрирует десятки книг, заботливо расставленных одна за другой на улицах Имперского Города. В один момент игрок опрокидывает первую из них и с удовольствием наблюдает за цепной реакцией.

Хотя ролик может выглядеть элементарной забавой на 5 минут, автор утверждает, что на его создание ушло целых семь часов, ведь для установки книг на место не использовались никакие модификации.

Забавное видео – смотрите ролик

По словам Muaxh03 каждый раз, когда он загружал игру – что-то в цепи ломалось и приходилось начинать снова.

После бесчисленных глюков и багов которые мешали замыслу, геймер даже отключил движение NPC чтобы никто из них не мог случайно разрушить все его старания.

Работа энтузиаста получила большое признание на платформе и собрала более 54 тысяч лайков всего за 2 дня.