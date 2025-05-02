Многолетний подчиненный Тодда Говарда объяснил почему его коллеги продолжают использовать "экраны загрузки" из-за которых над ними частенько шутят геймеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на VideoGamer.

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Необходимая составляющая RPG от Bethesda

Брюс Несмит провел в Bethesda фактически всю карьеру, работая над каждым проектом: от Fallout 3 до Starfield.

Недавно разработчик встал на защиту уже легендарных "экранов загрузки", которые являются неотъемлемой частью каждой игры студии, включая свежий и мегауспешный ремастер Oblivion.

По его словам, этот метод является важным, поскольку позволяет отслеживать такие вещи, как размещение предметов в локации и другие детали, которые остаются неизменными до следующего взаимодействия с игроком.

Все, кто жалуется на них (экраны, – 24 Канал), предполагают, что это сделано, потому что мы ленивые или не хотим следовать современному мышлению. Реальность такова, что игры Bethesda настолько детализированы и настолько насыщены графикой... вы просто не можете иметь и то и другое одновременно,

– говорит Несмит.

Также Брюс признался, что разработчики пытались исправить эту деталь, но так и не были довольны результатом.

Невозможно загружать интерьеры всех этих мест одновременно с внешними. Это просто не вариант,

– резюмировал он.

Так что, если вы хотите оставить в какой-то пещере хаотично разбросанные вещи, а затем вернуться и найти их на тех же местах через, скажем, 40 часов игры – придется потерпеть экраны загрузки, по крайней мере в играх Bethesda.