Багаторічний підлеглий Тодда Говарда пояснив чому його колеги продовжують використовувати "екрани завантаження" через які над ними частенько жартують геймери, повідомляє 24 Канал з посиланням на VideoGamer.

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Необхідна складова RPG від Bethesda

Брюс Несміт провів у Bethesda фактично всю кар'єру, працюючи над кожним проєктом: від Fallout 3 до Starfield.

Нещодавно розробник став на захист вже легендарних "екранів завантаження", які є невіднятною частиною кожної гри студії, навіть свіженького та мега успішного ремастера Oblivion.

За його словами, цей метод є важливим, оскільки дозволяє відстежувати такі речі, як розміщення предметів у локації та інші деталі, які залишаються незмінними до наступної взаємодії з гравцем.

Усі, хто скаржиться на них (екрани, – 24 Канал), припускають, що це зроблено, тому що ми ліниві або не хочемо слідувати сучасному мисленню. Реальність така, що ігри Bethesda настільки деталізовані та настільки насичені графікою… ви просто не можете мати й те і те одночасно,

– каже Несміт.

Також Брюс зізнався, що розробники намагалися виправити цю деталь, але так і не були задоволені результатом.

Неможливо завантажувати інтер'єри всіх цих місць одночасно із зовнішніми. Це просто не варіант,

– резюмував він.

Отож, якщо ви хочете залишити в якійсь печері хаотично розкидані речі, а потім повернутися та знайти їх на тих же місцях через, скажімо, 40 годин гри – доведеться потерпіти екрани завантаження, принаймні в іграх Bethesda.