Почему так много

Один из игроков Oblivion Remastered попал в виртуальную тюрьму на рекордные 20 миллионов дней, что равняется 55 284 годам. Несмотря на то, что он не совершил ничего насильственного, вроде убийства, наказание оказалось чрезвычайно суровым, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Все началось с того, что игрок украл один предмет. После этого его поймали. Но оказалось, что общее количество награбленного им до того уже составляло 1 052 737 единиц или более 2 миллиардов в денежном эквиваленте. Это привело к тому, что его наказание возросло до невиданных размеров.

В игре именно размер награбленного в денежном эквиваленте влияет на продолжительность заключения. Поэтому его персонаж оказался за решеткой на более 20 миллионов дней.

Своим опытом игрок поделился на Reddit, опубликовав скриншот с впечатляющим сроком тюремного заключения:



Скриншот показывает, сколько времени будет заключен персонаж и сколько он награбил / Фото Scribe_Of_Satire на Reddit

Пост быстро набрал популярность, и пользователи не сдерживались в комментариях. Кто-то вспомнил культовую вступительную сцену из Skyrim, где вы просыпаетесь в телеге вместе с заключенными: "Эй, ты! Ты наконец-то проснулся...".

Другие предположили, что герой сидел так долго, что фэнтезийная вселенная Oblivion могла уже превратиться в мир Starfield или вообще Fallout, имея в виду длительное историческое развитие, где общество переходит от средневекового уклада жизни к технологическому.

Напомним, Oblivion Remastered, вышедшая в апреле 2025 года, сразу получила популярность среди фанатов. Улучшенная графика и обновленный геймплей вернули игроков в эту вселенную почти через двадцать лет после выхода оригинала.