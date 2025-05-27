Чому так багато

Один із гравців Oblivion Remastered потрапив до віртуальної в'язниці на рекордні 20 мільйонів днів, що дорівнює 55 284 рокам. Попри те, що він не скоїв нічого насильницького, на кшталт убивства, покарання виявилося надзвичайно суворим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Все почалося з того, що гравець украв один предмет. Після цього його спіймали. Але виявилось, що загальна кількість награбованого ним до того вже складала 1 052 737 одиниць або понад 2 мільярди в грошовому еквіваленті. Це призвело до того, що його покарання зросло до небачених розмірів.

У грі саме розмір награбованого в грошовому еквіваленті впливає на тривалість ув'язнення. Тому його персонаж опинився за ґратами на понад 20 мільйонів днів.

Своїм досвідом гравець поділився на Reddit, опублікувавши скріншот з вражаючим терміном тюремного ув'язнення:



Скриншот показує, скільки часу буде ув'язнений персонаж і скільки він награбував / Фото Scribe_Of_Satire на Reddit

Пост швидко набрав популярності, і користувачі не стримувалися в коментарях. Хтось пригадав культову вступну сцену зі Skyrim, де ви прокидаєтеся у возі разом із в'язнями: "Гей, ти! Ти нарешті прокинувся...".

Інші припустили, що герой сидів так довго, що фентезійний всесвіт Oblivion міг уже перетворитися на світ Starfield або взагалі Fallout, маючи на увазі тривалий історичний розвиток, де суспільство переходить від середньовічного устрою життя до технологічного.

Нагадаємо, Oblivion Remastered, що вийшла у квітні 2025 року, одразу здобула популярність серед фанатів. Покращена графіка й оновлений геймплей повернули гравців до цього всесвіту майже через двадцять років після виходу оригіналу.