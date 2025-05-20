Skyrim обошел Oblivion Remastered по количеству игроков

Ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion имел впечатляющий старт. Его выход, хоть и был в формате shadow-dropped, называли одним из хуже всего хранимых секретов игровой индустрии. Он быстро стал одной из самых продаваемых игр года на тот момент и получил одобрение от сообщества, а количество его игроков почти сравнялось с показателями Skyrim. Однако, по данным SteamDB, ситуация изменилась: уже 20 мая в Skyrim насчитали 18 001 игрока, тогда как в Oblivion Remastered их было 16 735. Это первый случай, когда Skyrim превзошел ремастер Oblivion по количеству игроков с момента его запуска 22 апреля, сообщает 24 Канал.

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Пиковое количество игроков Oblivion Remastered за 24 часа составляет чуть менее 39 000, что означает падение на 82% по сравнению с пиковыми показателями прошлого месяца. Интересно, что оригинальному Skyrim понадобилось шесть месяцев, чтобы достичь такого низкого показателя. Впрочем, темпы падения Oblivion Remastered примерно соответствуют темпам Skyrim Special Edition, вышедшего в октябре 2016 года.

Несмотря на то, что однопользовательские игры часто быстро теряют игроков, это не объясняет, почему другая одиночная игра, Skyrim, сейчас чувствует себя значительно лучше. Особенно учитывая то, что Oblivion Remastered прекрасно сделан, но и официально стал игрой, которая получала модификации быстрее всех в истории Nexus Mods, преодолев отметку в 1000 модов менее чем за семь дней.

Стоит отметить, что такие масштабные игры, как Oblivion Remastered, естественно имеют колебания количества игроков, поскольку пользователи завершают несколько прохождений или просто возвращаются к игре время от времени. Несмотря на это возвращение Skyrim лидерства среди игр серии The Elder Scrolls менее чем через месяц после выхода ремастера является интересным фактом.