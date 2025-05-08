Игра все больше обрастает модами

Игры от Bethesda традиционно возглавляют списки по количеству модов на платформе Nexus Mods. Например, Skyrim, его переиздание Special Edition, Fallout 4, Fallout: New Vegas и Oblivion входят в пятерку самых модифицированных игр всех времен. Fallout 3 разместился на седьмой позиции, Morrowind – на девятой, а Starfield замыкает десятку. Но когда вышел ремастер Oblivion, его начали модифицировать с такой скоростью, которой не видела ни одна другая игра ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Ремастер вышел 22 апреля 2025 года, а уже через два дня, как мы писали в отдельном материале, имел почти 300 модов. Ранее Bethesda говорила, что не планирует поддерживать модификации, но фанатов это не останавливает.

С момента запуска для Oblivion Remastered уже создано 1850 модов – в среднем по 123 в день. Отметку в 1 000 модов она преодолела всего за 6 дней, 19 часов и 36 минут. Это – абсолютный рекорд.

Для сравнения: Skyrim Special Edition достиг этого же количества за 7 дней, 17 часов и 30 минут, то есть почти на сутки позже. В целом для Skyrim Special Edition за более чем восемь с половиной лет создано более 109 000 модов – примерно 35 в день.

Starfield понадобилось чуть больше восьми дней, чтобы достичь тысячи модов, а за 615 дней с момента выхода игроки создали более 10 000 модов – примерно 16 в день.

В список самых быстрых по модификационной активности также входят Fallout 4 (10 дней до первой тысячи модов), а также The Witcher 3 и Fallout: New Vegas (по 13 дней каждая).

Что интересно – оригинальному Oblivion в 2006 году понадобилось около 100 дней, чтобы пересечь эту самую отметку. Это ярко демонстрирует, насколько активнее и быстрее стало мод-сообщество за последние два десятилетия.

Очевидно, такой бешеный темп вряд ли сохранится надолго – игроки обычно сразу создают самые необходимые и популярные моды. Но сам факт установления нового рекорда свидетельствует: интерес к модификациям живой как никогда, а Oblivion Remastered стал новой горячей точкой для сообщества.