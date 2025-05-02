В Oblivion Remastered нет никаких проблем с разнообразием предметов – броня, оружие и другие вещи здесь в избытке. Но лучшие вещи можно получить только как награду за выполненные задания или завоевать в бою. Они предоставляют вам уникальные способности, которые делают игру интереснее. 24 Канал приводит несколько примеров с замечательными наградами.

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Квест "Vahtacen's Secret". Награда: Мантия мага

Тайна Вахтацена – это квест Гильдии магов, который отправляет вас к Вахтацену (Vahtacen), месту руин Айлейд, которое Гильдия магов раскапывает в поисках артефактов. Оказавшись там, вам нужно решить головоломку, которая откроет новые области для исследования. Пройдя новооткрытые участки руин, вы найдете древний артефакт.

Принеся артефакт в Тайный Университет, вы завершите квест и получите мантию мага в награду. Хотя этот элемент одежды выглядит как обычная мантия мага, она обладает значительной силой. Зачарованный наряд увеличивает ваши навыки заклинания и разрушения на десять пунктов, а также повышает ваши навыки интеллекта и силы воли на семь пунктов.

Квест "Accidents Happen". Вознаграждение: Нож Sufferthorn

Темное Братство имеет одни из самых интересных квестов в игре, а также лучшие награды. В игре "Несчастные случаи случаются" ваш брат-вампир Висенте Вальтьери назовет вам имя вашей цели – лесного эльфа по имени Баэнлин (Baenlin). Он живет в Бруме (Bruma), и убить его довольно простая задача, но чтобы получить настоящую награду за квест, вам нужно сделать так, чтобы убийство выглядело как несчастный случай.

Если вы успешно сбросите на Баэнлина каменную голову, когда он будет сидеть в своем кресле, то получите кинжал Тернового дерева. Это оружие похоже на эльфийский кинжал, но имеет два заклинания, которые делают его еще лучше. Атакуя врагов с его помощью, вы истощаете их здоровье и силу, в зависимости от уровня кинжала.

Квест "The Ultimate Heist" даст вам серый плащ ночного дозорного

Это последний и самый сложный квест Гильдии воров, в котором вам предстоит проникнуть в одно из самых безопасных мест Сиродила. Понятно, что чем выше ставки, тем большее вознаграждение вы получите. Первой наградой, которая ждет вас после успешного возвращения к Серому лису, таинственного лидера организации, будет повышение до Гроссмейстера гильдии.

Вторичной наградой за выполнение квеста является даэдрический предмет – Серый Капюшон Ноктюрналя (Gray Cowl Of Nocturnal). Надев его, вы превратитесь в Серого Лиса и получите позор главного вора. Капюшон также усиливает ваши навыки подкрадывания на 25 пунктов и позволяет обнаруживать жизнь на расстоянии до 120 футов. Это одна из самых больших наград в любом квесте игры и лучший подарок для вора.

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Квест "Where Spirits Have Lease" вознаградит вас собственным жильем

Поместье Бенирусов в Анвиле можно приобрести по супердешевой цене, а почему владелец так сильно хочет от него избавиться, вы сможете узнать, когда посетите дом после покупки. Когда вы впервые заночуете в этом здании, то увидите, что вас будят призраки. Поместье, очевидно, непригодно для жизни, потому что в нем живут духи.

Покупка поместья запускает квест, и вы должны победить всех призраков и других врагов. За выполнение квеста вы получите в награду чистое от проклятия поместье. Хотя вы и вложили немного золота, чтобы получить эту награду, это отличная цена за один из самых красивых домов в игре.

Квест "Azura's Daedric Quest". Награда: Звезда Азуры

Азура – даэдрический принц, который даст вам квест, что приведет вас к Выпотрошенным рудникам, где вам придется иметь дело с ужасными вампирами. Они не всегда были монстрами, но были заражены и запечатаны в шахте, когда Азура отправил их убивать вампиров. Даэдрический Принц хочет, чтобы вы положили конец их страданиям.

Азура наградит вас Звездой Азуры, когда вы успешно победите всех вампиров и вернетесь к Повелителю Даэдра. Этот артефакт работает как многоразовый Большой Камень Души (Grand Soul Stone) и гораздо лучше, чем одноразовые, которые вы обычно находите. Звезда не может удерживать души NPC, но хорошо работает со всеми другими душами.

Квест "Meridia's Daedric Quest". Награда: Кольцо Khajiiti

Как только вы достигнете или превысите десятый уровень и провзаимодействуете со статуей Меридии, вам будет приказано пойти и убить некромантов в Воющей пещере (Howling Cave). Эти существа очень сильные, поэтому рекомендуется идти подготовленным, чтобы обеспечить себе выживание. После того, как все некроманты будут мертвы, вы можете вернуться к статуе Меридии, чтобы получить свою награду.

Вам дадут вам Кольцо Хаджиити за то, что вы побеспокоились об этой проблеме. Ювелирное изделие дает владельцу несколько приятных эффектов: когда вы носите перстень, ваши навыки скорости увеличиваются на десять пунктов, а также на вас распространяется эффект хамелеона на 35%.

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Квест "The Purification". Вознаграждение: конь Shadowmere

В квесте "Очищение" Люсьен с помощью письма приказывает вам избавиться от всех в Святилище Чейдинхал (Cheydinhal Sanctuary). По иронии судьбы, письмо вам бессознательно передаст Ocheeva, которая является одной из целей убийства. Квест довольно прост – вы можете устроить безумное бесчинство или незаметно убрать всех участников.

После завершения квеста вы получите в награду самого быстрого коня в игре, Шадоумера. Этот конь также является единственным важным конем в игре, а это значит, что его нельзя убить. Это позволяет вам нападать на него, пока он не потеряет сознание, а также использовать его как второй инвентарь, который никогда не будет потерян.

Квест "The Ritual of Accession". Награда – возможность призвать Золотого Святого или Темного Искусителя

Квест "Ритуал присоединения" является частью основной квестовой линии "Дрожащих островов" (Shivering Isles). В нем вам нужно лишь выбрать убийство герцога или герцогини, чтобы самому занять место кого-то из них. В зависимости от того, кого вы убьете, дальше вы запустите один из ритуалов – Ritual Of Mania или Ritual Of Dementia.

В зависимости от вашего выбора, вам нужно будет убить Тадона или Слая, чтобы занять их трон. Успешно убив цель, вы получите силу призвать Золотого Святого или Темного Искусителя. Эти сильные даэдры могут сражаться за вас в течение 60 секунд в день, если вы захотите, что делает награду за этот квест одной из лучших в игре.