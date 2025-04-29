The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered очевидно скрывает больше, чем кажется на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Путешествие за пределы карты

Хитовый ремастер культовой RPG позволяет игрокам увидеть на своей игровой карте не только Сиродил, но и регионы Тамриэля, что с ним граничат, как вот Морровинд, Скайрим, Хаммерфелл и другие.

Кроме того, оказывается, что игроки на самом деле могут посетить некоторые из них.

В частности, пользователю Reddit под ником под ником GnoblinXD удалось "пробиться" в Хаммерфелл – дом редгардов и вероятное место действия долгожданной The Elder Scrolls 6.

Регион кажется огромным... Земля простирается далеко за пределы рендеринга, поэтому кто знает, как далеко она тянется, – описал свою находку геймер.

Правда, дальнейшее исследование этих секретных мест не покорилось геймеру и он застрял в текстурах.

Ловушка для любознательных от Bethesda / Фото с Reddit

Поэтому, желающим побродить по Хаммерфеллу все же придется набраться терпения и ждать шестую часть легендарной франшизы, а пока можно наслаждаться им разве что издалека.