The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вочевидь приховує більше, ніж здається на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
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Подорож за межі мапи
Хітовий ремастер культової RPG дозволяє гравцям побачити на своїй ігровій мапі не лише Сіроділ, а й регіони Тамріеля, що з ним межують, як от Морровінд, Скайрім, Хаммерфелл та інші.
Окрім того, виявляється, що гравці насправді можуть відвідати деякі з них.
Зокрема, користувачеві Reddit під ніком GnoblinXD вдалося "пробитися" до Хаммерфеллу – домівки редгардів та ймовірного місця дії довгоочікуваної The Elder Scrolls 6.
Регіон здається величезним... Земля простягається далеко за межі рендерингу, тому хто знає, як далеко вона тягнеться, – описав свою знахідку геймер.
Щоправда, подальше дослідження цих секретних місць не підкорилося геймерові та він застряг в текстурах.
Пастка для допитливих від Bethesda / Фото з Reddit
Отож, охочим побродити Хаммерфеллом все ж доведеться набратися терпіння та чекати на шосту частину легендарної франшизи, а поки що можна насолоджуватися ним хіба здалеку.