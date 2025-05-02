В Oblivion Remastered немає жодних проблем із різноманіттям предметів – броня, зброя та інші речі тут у надлишку. Але найкращі речі можна здобути лише як нагороду за виконані завдання або завоювати в бою. Вони надають вам унікальні здібності, які роблять гру цікавішою. 24 Канал наводить кілька прикладів з чудовими нагородами.

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Квест "Vahtacen's Secret". Нагорода: Мантія мага

Таємниця Вахтацена – це квест Гільдії магів, який відправляє вас до Вахтацена (Vahtacen), місця руїн Айлейд, яке Гільдія магів розкопує в пошуках артефактів. Опинившись там, вам потрібно вирішити головоломку, яка відкриє нові області для дослідження. Пройшовши нововідкриті ділянки руїн, ви знайдете стародавній артефакт.

Принісши артефакт до Таємного Університету, ви завершите квест і отримаєте мантію мага в нагороду. Хоча цей елемент одягу виглядає як звичайна мантія мага, вона має значну силу. Зачароване вбрання збільшує ваші навички заклинання та руйнування на десять пунктів, а також підвищує ваші навички інтелекту та сили волі на сім пунктів.

Квест "Accidents Happen". Винагорода: Ніж Sufferthorn

Темне Братство має одні з найцікавіших квестів у грі, а також найкращі нагороди. У грі "Нещасні випадки трапляються" ваш брат-вампір Вісенте Вальтьєрі назве вам ім'я вашої цілі – лісового ельфа на ім'я Баенлін (Baenlin). Він живе в Брумі (Bruma), і вбити його досить просте завдання, але щоб отримати справжню нагороду за квест, вам потрібно зробити так, щоб вбивство виглядало як нещасний випадок.

Якщо ви успішно скинете на Баенліна кам'яну голову, коли він сидітиме у своєму кріслі, то отримаєте кинджал Тернового дерева. Ця зброя схожа на ельфійський кинджал, але має два заклинання, які роблять її ще кращою. Атакуючи ворогів з його допомогою, ви виснажуєте їхнє здоров'я та силу, залежно від рівня кинджала.

Квест "The Ultimate Heist" дасть вам сірий плащ нічного вартового

Це останній і найскладніший квест Гільдії злодіїв, у якому вам належить проникнути в одне з найбезпечніших місць Сіроділу. Зрозуміло, що чим вищі ставки, тим більшу винагороду ви отримаєте. Першою нагородою, яка чекає на вас після успішного повернення до Сірого лиса, таємничого лідера організації, буде підвищення до Гросмейстера гільдії.

Вторинною нагородою за виконання квесту є даедричний предмет – Сірий Каптур Ноктюрналя (Gray Cowl Of Nocturnal). Одягнувши його, ви перетворитеся на Сірого Лиса й отримаєте ганьбу головного злодія. Каптур також посилює ваші навички підкрадання на 25 пунктів і дозволяє виявляти життя на відстані до 120 футів. Це одна з найбільших нагород у будь-якому квесті гри і найкращий подарунок для злодія.

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Квест "Where Spirits Have Lease" винагородить вас власним житлом

Маєток Бенірусів у Анвілі можна придбати за супердешевою ціною, а чому власник так сильно хоче його позбутися, ви зможете дізнатися, коли відвідаєте будинок після покупки. Коли ви вперше заночуєте в цій будівлі, то побачите, що вас будять привиди. Маєток, очевидно, непридатний для життя, тому що в ньому живуть духи.

Купівля маєтку запускає квест, і ви повинні перемогти всіх привидів та інших ворогів. За виконання квесту ви отримаєте в нагороду чистий від прокляття маєток. Хоча ви й вклали трохи золота, щоб отримати цю нагороду, це чудова ціна за один з найкрасивіших будинків у грі.

Квест "Azura's Daedric Quest". Нагорода: Зірка Азури

Азура – даедричний принц, який дасть вам квест, що приведе вас до Випотрошених копалень, де вам доведеться мати справу з жахливими вампірами. Вони не завжди були монстрами, але були заражені й запечатані в шахті, коли Азура відправив їх убивати вампірів. Даедричний Принц хоче, щоб ви поклали край їхнім стражданням.

Азура нагородить вас Зіркою Азури, коли ви успішно переможете всіх вампірів і повернетеся до Повелителя Даедра. Цей артефакт працює як багаторазовий Великий Камінь Душі (Grand Soul Stone) й набагато кращий, ніж одноразові, які ви зазвичай знаходите. Зірка не може утримувати душі NPC, але добре працює з усіма іншими душами.

Квест "Meridia's Daedric Quest". Нагорода: Перстень Khajiiti

Як тільки ви досягнете або перевищите десятий рівень і провзаємодієте зі статуєю Меридії, вам буде наказано піти і вбити некромантів у Виючій печері (Howling Cave). Ці істоти дуже сильні, тому рекомендується йти підготовленим, щоб забезпечити собі виживання. Після того, як всі некроманти будуть мертві, ви можете повернутися до статуї Меридії, щоб отримати свою нагороду.

Вам дадуть вам Перстень Хаджиїті за те, що ви потурбувалися про цю проблему. Ювелірний виріб дає власникові кілька приємних ефектів: коли ви носите перстень, ваші навички швидкості збільшуються на десять пунктів, а також на вас поширюється ефект хамелеона на 35%.

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Квест "The Purification". Винагорода: кінь Shadowmere

У квесті "Очищення" Люсьєн за допомогою листа наказує вам позбутися всіх у Святилищі Чейдінхал (Cheydinhal Sanctuary). За іронією долі, листа вам несвідомо передасть Ocheeva, яка є однією з цілей убивства. Квест досить простий – ви можете влаштувати шалене безчинство або непомітно прибрати всіх учасників.

Після завершення квесту ви отримаєте в нагороду найшвидшого коня в грі, Шадоумера. Цей кінь також є єдиним важливим конем у грі, а це означає, що його не можна вбити. Це дозволяє вам нападати на нього, поки він не втратить свідомість, а також використовувати його як другий інвентар, який ніколи не буде втрачений.

Квест "The Ritual of Accession". Нагорода – можливість прикликати Золотого Святого або Темного Спокусника

Квест "Ритуал приєднання" є частиною основної квестової лінії "Тремтячих островів" (Shivering Isles). У ньому вам потрібно лише обрати вбивство герцога чи герцогині, щоб самому посісти місце когось із них. Залежно від того, кого ви вб'єте, далі ви запустити один з ритуалів – Ritual Of Mania або Ritual Of Dementia.

Залежно від вашого вибору, вам потрібно буде вбити Тадона або Слая, щоб зайняти їхній трон. Успішно вбивши ціль, ви отримаєте силу прикликати Золотого Святого або Темного Спокусника. Ці сильні даедри можуть битися за вас протягом 60 секунд на день, якщо ви захочете, що робить нагороду за цей квест однією з найкращих у грі.