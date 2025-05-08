Гра все більше обростає модами

Ігри від Bethesda традиційно очолюють списки за кількістю модів на платформі Nexus Mods. Наприклад, Skyrim, його перевидання Special Edition, Fallout 4, Fallout: New Vegas і Oblivion входять до п’ятірки наймодифікованіших ігор всіх часів. Fallout 3 розмістився на сьомій позиції, Morrowind – на дев’ятій, а Starfield замикає десятку. Але коли вийшов ремастер Oblivion, його почали модифікувати з такою швидкістю, якої не бачила жодна інша гра раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Ремастер вийшов 22 квітня 2025 року, а вже через два дні, як ми писали в окремому матеріалі, мав майже 300 модів. Раніше Bethesda казала, що не планує підтримувати модифікації, але фанатів це не зупиняє.

З моменту запуску для Oblivion Remastered уже створено 1850 модів – у середньому по 123 щодня. Позначку в 1 000 модів вона подолала лише за 6 днів, 19 годин і 36 хвилин. Це – абсолютний рекорд.

Для порівняння: Skyrim Special Edition досяг цієї ж кількості за 7 днів, 17 годин і 30 хвилин, тобто майже на добу пізніше. Загалом для Skyrim Special Edition за понад вісім з половиною років створено понад 109 000 модів – приблизно 35 на день.

Starfield знадобилося трохи більше восьми днів, щоб досягти тисячі модів, а за 615 днів з моменту виходу гравці створили понад 10 000 модів – приблизно 16 на день.

До списку найшвидших за модифікаційною активністю також входять Fallout 4 (10 днів до першої тисячі модів), а також The Witcher 3 і Fallout: New Vegas (по 13 днів кожна).

Що цікаво – оригінальному Oblivion у 2006 році знадобилося близько 100 днів, щоб перетнути цю саму позначку. Це яскраво демонструє, наскільки активнішою й швидшою стала мод-спільнота за останні два десятиліття.

Очевидно, такий шалений темп навряд чи збережеться надовго – гравці зазвичай одразу створюють найнеобхідніші та найпопулярніші моди. Але сам факт встановлення нового рекорду свідчить: інтерес до модифікацій живий як ніколи, а Oblivion Remastered став новою гарячою точкою для спільноти.