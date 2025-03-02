Внимание к деталям стало одной из главных добродетелей KCD 2 и казалось бы уже не удивляет геймеров, однако один из создателей проекта все же умудрился поразить фанатов деталью о звездном небе в игре, информирует 24 Канал.

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Эти звезды настоящие

Один внимательный геймер поделился в соцсети X интересным наблюдением. Он обнаружил, что в ночном небе Kingdom Come: Deliverance 2 можно заметить настоящие созвездия, а Полярная звезда фактически указывает на Север.

Пост стал вирусным и его заметил разработчик игры Тобиас Штольц-Цвиллинг (под ником sir Tobi, – ред.) и рассказал, что это была первоначальная цель команды.

Мы пытались найти точную карту звездного неба начала лета 1403 года и применили ее в игре,

– поделился он.

Такая преданность к мельчайшим элементам игрового процесса и делает KCD 2 прекрасной игрой.

Сам Цвиллинг также написал, что звезды на небе пригодятся при ориентировании в обновленном "Hardcore Mode", который должен появиться в игре примерно в середине апреля.

В этом режиме игроки не будут знать собственного расположения на карте мира и должны будут опираться на окружение, а значит, астрономия пригодится как никогда.