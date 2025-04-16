Реалізм та увага до деталей в Kingdom Come Deliverance 2 підкорили геймерів, одначе деякі з них щиро дивуються чому в віртуальній Богемії немає жодної дитини. Warhorse Studios дали цікаву відповідь на це питання, повідомляє 24 Канал з посиланням на CzechCrunch.

Цікаво Зірковий актор з Kingdom Come: Deliverance 2 зізнався у якій грі він мріє отримати наступну роль

Діти – це зайві проблеми для розробників

Як виявилося, діти були "вирізані" з Kingdom Come Deliverance 2, щоб уникнути будь-яких маркетингових чи етичних ризиків, які вони могли б спричинити для компанії Warhorse Studios.

Під час празького Comic-Con виконавчий продюсер гри Мартін Кліма відповідав на питання шанувальників та пояснив чому так сталося. За його словами, команда розробників дуже хотіла включити дітей у гру аби врізноманітнити NPC, але ймовірні наслідки такого рішення занадто лякали.

Проблема з додаванням дітей полягає в тому, що ви покладаєтеся на те, що гравці будуть хорошими людьми в грі,

– вважає продюсер.

Розробники переймалися, що за умови існування таких персонажів, гравці мали б мати здатність їх атакувати. Цього, звісно, не хотіли допустити, але разом з тим якби діти таки були, але їх неможливо було б атакувати – від цього б страждав реалізм.

Ви не хочете, щоб люди знімали відео, як вони кидають ще одне тіло на купу дитячих трупів (в грі, – ред.),

– розповів Кліма.

Врешті, відсутність дітей у KCD 2 не стала аж такою проблемою для мільйонів гравців, які отримали новий привід повернутися в гру з виходом довгоочікуваного хардкорного режиму.