По словам Климы, из Kingdom Come: Deliverance 2 было удалено примерно 15% карты города Куттенберг (Кутна Гора), а также 35 побочных заданий, среди которых – похищение графа Дракулы или его родственника, информирует 24 Канал со ссылкой на CzhechCrunch.

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Из лагеря Сигизмунда вы должны были похитить Влада Дракулу, его сына или отца – уже точно не припомню. Кого-то из членов семьи, кто тогда жил и мог встречаться с Сигизмундом как королем Венгрии,

– рассказал Клима.

По замыслу, игроки должны были (безуспешно) попытаться захватить самого Сигизмунда и шантажировать его через заложника, а тем временем Ян Жижка должен был отравить колодец и устроить засаду на большой караван. "Все это мы вырезали – осталась только засада", – добавил Клима.

Еще одной важной вырезанной механикой стала система кармы. Она должна была влиять на сны главного героя:

Если вы воровали и убивали, это должны были быть кошмары, в которых приходилось сражаться с призраками, демонами и душами убитых вами.

По мнению разработчиков, сокращение этих элементов позволило уменьшить общее время разработки примерно на полгода. В то же время Клима не исключил, что часть вырезанного контента можно будет увидеть в будущих сюжетных DLC.

Ранее разработчики также рассказали о том, почему в Kingdom Come: Deliverance 2 нет детей. Их решили не добавлять в игру, ведь это могло повлечь потенциальные проблемы.