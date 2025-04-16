За словами Кліми, з Kingdom Come: Deliverance 2 було видалено приблизно 15% карти міста Куттенберг (Кутна Гора), а також 35 побічних завдань, серед яких – викрадення графа Дракули або його родича, інформує 24 Канал з посиланням на CzhechCrunch.

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З табору Сигізмунда ви мали викрасти Влада Дракулу, його сина або батька – вже точно не пригадаю. Когось із членів родини, хто тоді жив і міг зустрічатися з Сигізмундом як королем Угорщини,

– розповів Кліма.

За задумом, гравці мали (безуспішно) спробувати захопити самого Сигізмунда й шантажувати його через заручника, а тим часом Ян Жижка мав отруїти криницю та влаштувати засідку на великий караван. "Усе це ми вирізали – залишилася тільки засідка", – додав Кліма.

Ще однією важливою вирізаною механікою стала система карми. Вона мала впливати на сни головного героя:

Якщо ви крали й убивали, це мали бути кошмари, у яких доводилося битися з примарами, демонами й душами вбитих вами.

На думку розробників, скорочення цих елементів дозволило зменшити загальний час розробки приблизно на пів року. Водночас Кліма не виключив, що частину вирізаного контенту можна буде побачити у майбутніх сюжетних DLC.

Раніше розробники також розповіли про те, чому в Kingdom Come: Deliverance 2 немає дітей. Їх вирішили не додавати в гру, адже це могло спричинити потенційні проблеми.