Ключовими нововведеннями оновлення стали підтримка кросплею між усіма цільовими платформами, фоторежим, 12 нових підкласів, функція розділеного екрана на Xbox Series S, а також колекційні картки Steam, розповідає 24 Канал.

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Усього патч включає майже 800 змін – від нових анімацій танцю гарпій до покращення продуктивності. Повний список змін виявився настільки об’ємним (48 сторінок), що його не вдалося повністю опублікувати на сторінці гри в Steam.

Після випуску цього оновлення підтримка Baldur’s Gate 3 фактично буде завершена: не планується ні нового контенту, ні сюжетних доповнень, ні нових супутників чи персонажів з історією. Виняток – незначні виправлення помилок.

На честь виходу останнього великого оновлення Larian Studios знову об’єднала зусилля з анімаційною студією Spud Gun Studios. Результатом співпраці став фінальний анімаційний короткометражний ролик.

Ви допомогли нам зробити Baldur’s Gate 3 успішнішою, ніж ми могли мріяти, і ця пристрасть могла б змусити нас вносити зміни до нескінченності. Але тоді ми ніколи не створили б нічого нового,

– пояснили у Larian.

Baldur’s Gate 3 вийшла з раннього доступу 3 серпня 2023 року на ПК (Steam, GOG), а згодом з’явилася на Mac, PS5, Xbox Series X і S. З моменту релізу гра здобула понад 280 нагород "Гра року", зокрема від п’яти найпрестижніших премій індустрії.

А тим часом в мережу витекли скриншоти The Elder Scrolls IV: Oblivion. Проєкт вийде на ПК, PS5, Xbox Series X|S, а також буде доступний у Game Pass.