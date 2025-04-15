Користувач Reddit під псевдонімом Taurnil помітив, що студія Virtuos, якій приписують роботу над ремастером, розмістила на своєму сайті ілюстрації та скриншоти оновленої Oblivion, інформує 24 Канал.

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Зображення були знайдені в директорії квітневих завантажень, доступ до якої можна було отримати напряму з вебсайту Virtuos. Очевидно, студія випадково відкрила доступ до матеріалів раніше, ніж планувала.

Згідно з витоком, проєкт отримав назву The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered і вийде на ПК, PS5, Xbox Series X|S, а також буде доступний у сервісі Game Pass – логотипи відповідних платформ можна побачити серед опублікованих зображень.



The Elder Scrolls IV: Oblivion / Фото Virtuos

На скриншотах видно суттєво оновлену графіку знайомих локацій гри – зокрема руїни айлейдів та вихід з імперських каналізацій.

Раніше повідомлялося, що оновлена версія Oblivion створюється на рушії Unreal Engine 5, який відповідає за нову графіку, тоді як за ігрову фізику та геймплей, як і в оригіналі, відповідає рушій Gamebryo.

За словами журналіста Джеффа Ґрабба, офіційний анонс The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered може відбутися вже наступного тижня.