Отримати гру безкоштовно можна на ПК через Steam та GOG (на головній сторінці сервісу), а також на консолях Xbox, інформує 24 Канал. Акція триватиме до 16 квітня, 18:00 за київським часом.

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До промоції видавець також підготував тематичний трейлер:

На честь 15-річчя Metro ми даруємо Metro 2033 Redux безкоштовно в Steam, GOG та на Xbox протягом наступних 48 годин! Уже маєте гру? Розкажіть друзям і дайте їм можливість пережити початок подорожі Артема,

– закликають організатори роздачі.

Нагадаємо, що навесні 2023 року з нагоди 10-річчя гри Metro: Last Light компанія також влаштовувала безкоштовну роздачу повного видання гри в Steam.

Події Metro 2033 відбуваються в тунелях московського метрополітену через 20 років після апокаліпсису. Гравцям належить пройти глибоко в надра підземного світу та вирішити долю людства.

Гра Metro 2033 дебютувала 16 березня 2010 року на ПК та Xbox 360. Ремастер Metro 2033 Redux вийшов у 2014 році для PS4 і Xbox One, а у 2020 – для Nintendo Switch.

Слід також нагадати, що сьогодні виходить масштабне доповнення до гри Kingdom Come Deliverance 2, яке додасть в гру режим "хардкор". Воно зробить гру від Warhorse Studios по-справжньому важкою.